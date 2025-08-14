Встреча Путина и Трампа на Аляске: о чем говорили президенты

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. Первая за шесть лет встреча лидеров двух стран длилась около трех часов.

В Анкоридже на Аляске завершилась первая за шесть лет личная встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Кремля.

"Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились"

– пресс-служба Кремля

Встреча глав государств длилась почти три часа.

Переговоры прошли в конструктивной атмосфере

В ходе своего выступления на совместной пресс-конференции российский лидер поблагодарил главу Белого дома за приглашение, совместную работу, а также за доброжелательный и доверительный тон беседы. Он добавил, что обе стороны сегодня были нацелены на результат.

"Наши переговоры прошли в уважительной и конструктивной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными"

– президент РФ

Он констатировал, что за последние годы отношения Москвы и Вашингтона скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, что не шло на пользу не только им самим, но и всему миру в целом.

"Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. Минувший период был очень непростым для двухсторонних отношений. И скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом"

– глава российского государства

В этой связи Путин акцентировал внимание на том, что диалог между ним и Трампом назревал.

"Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела"

– российский лидер

В свою очередь, Дональд Трамп назвал сегодняшнюю встречу "очень продуктивной", подчеркнув, что у него всегда были отличные отношения с Владимиром Путиным.

"У меня всегда были замечательные отношения с президентом Путиным, с Владимиром"

– американский президент

Он поблагодарил своего российского коллегу за переговоры, добавив, что они достигли огромного прогресса. При этом глава Белого дома не уточнил, в каких именно направлениях есть подвижки в лучшую сторону.

Президент РФ указал на то, что Москве и Вашингтону важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Он напомнил, что странам есть, что предложить друг другу в самых разных сферах.

"Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса"

– лидер РФ

Он уточнил, что после прихода к власти в США новой администрации товарооборот между странами начал повышаться.

"Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%"

– Владимир Путин

Согласия по Украине пока нет

Говоря об украинском урегулировании, президент России заявил, что благодаря доверительным отношениям, которые сложились между ним и Трампом, есть шанс быстрее дойти до завершения конфликта.

"В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт, и у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти - чем быстрее, тем лучше - до завершения конфликта на Украине"

– президент России

Он выразил надежду на то, что достигнутые сегодня с главой Белого дома понимания позволят открыть дорогу к миру.

"Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно"

– глава российского государства

Кроме того, он выразил надежду, что договоренности по итогам саммита позволят начать движение к восстановлению отношений с США.

"Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США"

– российский лидер

Со своей стороны, Дональд Трамп заявил, что по ряду пунктов договоренностей по Украине с Россией согласия еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

"По многим пунктам нам удалось достичь договоренности. Остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились, среди них есть один, наверное, самый важный, но я думаю, у нас есть хороший шанс это сделать"

– глава Белого дома

Он также сообщил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Владимиром Путиным "очень скоро".

"Мы поговорим с Вами очень скоро и, возможно, увидимся с вами очень скоро"

– американский лидер

Президент России предложил провести следующие переговоры в Москве, на что Трамп ответил, что такой вариант исключать не стоит.

"В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим"

– президент США

По итогам пресс-конференции лидеры двух стран пожали друг другу руки.