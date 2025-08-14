Встреча Путина и Трампа на Аляске 2025: что нужно знать

Где состоится встреча Путина и Трампа на Аляске?
Главы американского и российского государств условились провести переговоры в эту пятницу на Аляске. Контакты для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между РФ и США пройдут на территории объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон. Она находится недалеко от города Анкоридж - крупнейшего населенного пункта Аляски. База, основанная 85 лет назад, является стратегическим военным объектом США. Позже ее объединили с армейским фортом Ричардсон. Теперь здесь дислоцировано 5,5 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, а также размещены эскадрильи истребителей для перехвата воздушных целей.
Площадь территории базы, расположенной в 15 км от центра Анкориджа - 26 тысяч га, что делает ее крупнейшей военной базой Аляски. Когда Трамп посещал базу в 2019 году во время предыдущего срока, он сказал, что дислоцированные там войска служат на последнем рубеже США. На объекте проживают более 30 тысяч человек, то есть примерно 10% населения Анкориджа.
Для саммита выбрана закрытая зона базы, исключающая присутствие посторонних. На время переговоров небо над Анкориджем будет перекрыто. База символична для американо-российских отношений: здесь находится военное кладбище с мемориалом союзников, где захоронены советские летчики, погибшие в 1943 году при перегонке самолетов по маршруту Аляска-Сибирь (Алсиб). Погода ожидается относительно теплая для региона - около +16C.
Последний раз Аляска становилась центром дипломатического события в марте 2021 года, когда команда по дипломатии и национальной безопасности администрации Джо Байдена встретилась в Анкоридже с представителями из Китая. Тогда китайская сторона обвинила американцев в "снисходительности и лицемерии".
Во сколько Путин и Трамп встретятся?
По информации из Белого дома, мероприятие пройдет по следующему расписанию:
- 22:00 - прибытие делегаций на базу;
- 22:30 - начало переговоров Путина и Трампа в формате тет-а-тет;
- Около 00:00 - переговоры в расширенном формате "пять на пять" с участием ключевых министров обеих стран, за ними последует рабочий завтрак;
- 03:45 (15 августа по Аляске) - завершение программы;
- 04:45 - ожидаемый вылет Трампа с Аляски.
До этого в Кремле сообщили, что переговоры стартуют в 22:30. Расхождение связано с разными протокольными подсчетами. В Кремле ожидают, что встреча займет 6-7 часов с перерывами.
Кто будет присутствовать на саммите Россия-США?
Переговоры один на один начнутся только с участием глав двух государств и их переводчиков, но в расширенном формате будут задействованы ключевые члены делегаций.
С российской стороны
- Глава МИД Сергей Лавров (переговорный процесс, политические аспекты),
- Министр обороны Андрей Белоусов (военная безопасность),
- Министр финансов Антон Силуанов (санкции, экономические вопросы),
- Помощник президента Юрий Ушаков (координация делегации),
- Глава РФПИ, спецпредставитель по инвестициям Кирилл Дмитриев (потенциальные экономические предложения).
С американской стороны
- Госсекретарь Марко Рубио (внешняя политика),
- Спецпосланник по Украине Стив Уиткофф (переговорный процесс),
- Министр финансов Скотт Бессент (санкционное давление),
- Министр торговли Говард Лютник (экономические отношения),
- Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (безопасность, разведка).
В делегацию США также входят административный блок (глава аппарата Белого дома с заместителями, директор по коммуникациям и личный помощник президента), а также лица, отвечающие за протокол и координацию, но в переговорах непосредственно участвовать они не будут.
Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске?
- Геополитическая близость: Аляска - ближайшая к России территория США (расстояние до Чукотки через Берингов пролив - менее 86 км);
- Исторический символизм: Аляска была продана Россией США 158 лет назад за $7,2 млн (на сегодняшний курс это около $162 млн). Русское влияние до сих пор заметно в регионе, что заметно по сохранившимся православным церквям и даже по русским фамилиям некоторых жителей Аляски.;
- Политическая безопасность: США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Многие, в том числе европейские, страны в качестве площадки отвергались из-за рисков;
- Практичность: В разгар туристического сезона база стала единственным местом на Аляске, удовлетворяющим требованиям логистики и безопасности.
Встреча была назначена после того, как Уиткофф провел, по словам Дональда Трампа, "чрезвычайно продуктивные" переговоры с российским лидером в Москве.
Когда была последняя встреча Путина и Трампа?
Предстоящая встреча Путина с Трампом станет седьмой в череде личных контактов: до Аляски лидеры двух государств виделись шесть раз в период 2017-2019 годов, все эти контакты состоялись в течение прошлого срока Трампа:
- Июль 2017, Гамбург (G20): первая беседа (более 2 часов), договоренности по Сирии и Украине;
- Ноябрь 2017, Дананг (APEC): краткие переговоры;
- Июль 2018, Хельсинки: самый продолжительный саммит (4 часа), обсуждались вопросы, связанные с кризисом на Украине, санкциями и "Северным потоком-2";
- Ноябрь 2018, Париж: краткая беседа на форуме;
- Декабрь 2018, Буэнос-Айрес (G20): встреча "на ногах", полноценные переговоры сорвалась из-за инцидента в Керченском проливе;
- Июнь 2019, Осака (G20): обсуждался контроль над вооружениями, Украина и другие вопросы.
- С 2021 года (после женевской встречи Путина с Байденом) полноформатные саммиты не проводились. Для Путина это будет первый выезд в США за 10 лет (Нью-Йорк в 2015 году), а также первый визит лидера Российской Федерации на Аляску в истории.
Украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры не были приглашены на встречу в Аляске. Трамп публично отчитал Зеленского 11 августа, заявив, что тот "мог бы поехать”, но он уже был на множестве встреч за 3,5 года, но “ничего не произошло" в плане прекращения конфликта. Накануне, 13 августа, Трамп и Вэнс провели виртуальную встречу с Зеленским (из Берлина) и лидерами Германии (Мерц), Франции (Макрон), Великобритании (Стармер), Италии, Финляндии, Польши, а также главой ЕК фон дер Ляйен и генсеком НАТО Рютте. Эксперты расценили это как последнюю попытку европейцев направить переговоры на Аляске в пользу Украины.