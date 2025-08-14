Встреча Путина и Трампа на Аляске 2025: что нужно знать

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Расскажем, где пройдет встреча Путина и Трампа и почему, во сколько пройдет встреча лидеров РФ и США, кто будет участвовать в переговорах, а также когда Путин и Трамп встречались последний раз.

Где состоится встреча Путина и Трампа на Аляске?

Главы американского и российского государств условились провести переговоры в эту пятницу на Аляске. Контакты для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между РФ и США пройдут на территории объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон. Она находится недалеко от города Анкоридж - крупнейшего населенного пункта Аляски. База, основанная 85 лет назад, является стратегическим военным объектом США. Позже ее объединили с армейским фортом Ричардсон. Теперь здесь дислоцировано 5,5 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, а также размещены эскадрильи истребителей для перехвата воздушных целей.

Площадь территории базы, расположенной в 15 км от центра Анкориджа - 26 тысяч га, что делает ее крупнейшей военной базой Аляски. Когда Трамп посещал базу в 2019 году во время предыдущего срока, он сказал, что дислоцированные там войска служат на последнем рубеже США. На объекте проживают более 30 тысяч человек, то есть примерно 10% населения Анкориджа.

Для саммита выбрана закрытая зона базы, исключающая присутствие посторонних. На время переговоров небо над Анкориджем будет перекрыто. База символична для американо-российских отношений: здесь находится военное кладбище с мемориалом союзников, где захоронены советские летчики, погибшие в 1943 году при перегонке самолетов по маршруту Аляска-Сибирь (Алсиб). Погода ожидается относительно теплая для региона - около +16C.

Последний раз Аляска становилась центром дипломатического события в марте 2021 года, когда команда по дипломатии и национальной безопасности администрации Джо Байдена встретилась в Анкоридже с представителями из Китая. Тогда китайская сторона обвинила американцев в "снисходительности и лицемерии".

© Фото: Jerzy Strzelecki/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Во сколько Путин и Трамп встретятся?

По информации из Белого дома, мероприятие пройдет по следующему расписанию:

22:00 - прибытие делегаций на базу;

прибытие делегаций на базу; 22:30 - начало переговоров Путина и Трампа в формате тет-а-тет;

начало переговоров Путина и Трампа в формате тет-а-тет; Около 00:00 - переговоры в расширенном формате "пять на пять" с участием ключевых министров обеих стран, за ними последует рабочий завтрак;

- переговоры в расширенном формате "пять на пять" с участием ключевых министров обеих стран, за ними последует рабочий завтрак; 03:45 (15 августа по Аляске) - завершение программы;

(15 августа по Аляске) - завершение программы; 04:45 - ожидаемый вылет Трампа с Аляски.

До этого в Кремле сообщили, что переговоры стартуют в 22:30. Расхождение связано с разными протокольными подсчетами. В Кремле ожидают, что встреча займет 6-7 часов с перерывами.

Кто будет присутствовать на саммите Россия-США?

Переговоры один на один начнутся только с участием глав двух государств и их переводчиков, но в расширенном формате будут задействованы ключевые члены делегаций.

С российской стороны

Глава МИД Сергей Лавров (переговорный процесс, политические аспекты),

Министр обороны Андрей Белоусов (военная безопасность),

Министр финансов Антон Силуанов (санкции, экономические вопросы),

Помощник президента Юрий Ушаков (координация делегации),

Глава РФПИ, спецпредставитель по инвестициям Кирилл Дмитриев (потенциальные экономические предложения).

С американской стороны

Госсекретарь Марко Рубио (внешняя политика),

Спецпосланник по Украине Стив Уиткофф (переговорный процесс),

Министр финансов Скотт Бессент (санкционное давление),

Министр торговли Говард Лютник (экономические отношения),

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (безопасность, разведка).

В делегацию США также входят административный блок (глава аппарата Белого дома с заместителями, директор по коммуникациям и личный помощник президента), а также лица, отвечающие за протокол и координацию, но в переговорах непосредственно участвовать они не будут.

Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске?

Геополитическая близость: Аляска - ближайшая к России территория США (расстояние до Чукотки через Берингов пролив - менее 86 км);

Аляска - ближайшая к России территория США (расстояние до Чукотки через Берингов пролив - менее 86 км); Исторический символизм : Аляска была продана Россией США 158 лет назад за $7,2 млн (на сегодняшний курс это около $162 млн). Русское влияние до сих пор заметно в регионе, что заметно по сохранившимся православным церквям и даже по русским фамилиям некоторых жителей Аляски.;

: Аляска была продана Россией США 158 лет назад за $7,2 млн (на сегодняшний курс это около $162 млн). Русское влияние до сих пор заметно в регионе, что заметно по сохранившимся православным церквям и даже по русским фамилиям некоторых жителей Аляски.; Политическая безопасность : США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Многие, в том числе европейские, страны в качестве площадки отвергались из-за рисков;

: США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Многие, в том числе европейские, страны в качестве площадки отвергались из-за рисков; Практичность: В разгар туристического сезона база стала единственным местом на Аляске, удовлетворяющим требованиям логистики и безопасности.

Встреча была назначена после того, как Уиткофф провел, по словам Дональда Трампа, "чрезвычайно продуктивные" переговоры с российским лидером в Москве.

Когда была последняя встреча Путина и Трампа?

Предстоящая встреча Путина с Трампом станет седьмой в череде личных контактов: до Аляски лидеры двух государств виделись шесть раз в период 2017-2019 годов, все эти контакты состоялись в течение прошлого срока Трампа:

Июль 2017, Гамбург (G20): первая беседа (более 2 часов), договоренности по Сирии и Украине;

Ноябрь 2017, Дананг (APEC): краткие переговоры;

Июль 2018, Хельсинки: самый продолжительный саммит (4 часа), обсуждались вопросы, связанные с кризисом на Украине, санкциями и "Северным потоком-2";

Ноябрь 2018, Париж: краткая беседа на форуме;

Декабрь 2018, Буэнос-Айрес (G20): встреча "на ногах", полноценные переговоры сорвалась из-за инцидента в Керченском проливе;

Июнь 2019, Осака (G20): обсуждался контроль над вооружениями, Украина и другие вопросы.

С 2021 года (после женевской встречи Путина с Байденом) полноформатные саммиты не проводились. Для Путина это будет первый выезд в США за 10 лет (Нью-Йорк в 2015 году), а также первый визит лидера Российской Федерации на Аляску в истории.

Украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры не были приглашены на встречу в Аляске. Трамп публично отчитал Зеленского 11 августа, заявив, что тот "мог бы поехать”, но он уже был на множестве встреч за 3,5 года, но “ничего не произошло" в плане прекращения конфликта. Накануне, 13 августа, Трамп и Вэнс провели виртуальную встречу с Зеленским (из Берлина) и лидерами Германии (Мерц), Франции (Макрон), Великобритании (Стармер), Италии, Финляндии, Польши, а также главой ЕК фон дер Ляйен и генсеком НАТО Рютте. Эксперты расценили это как последнюю попытку европейцев направить переговоры на Аляске в пользу Украины.