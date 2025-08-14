Вестник Кавказа

Встреча Путина и Трампа на Аляске 2025: что нужно знать

Мария Уткина
Встреча Путина и Трампа на Аляске 2025: что нужно знать
© Фото: пресс-служба Кремля
Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Расскажем, где пройдет встреча Путина и Трампа и почему, во сколько пройдет встреча лидеров РФ и США, кто будет участвовать в переговорах, а также когда Путин и Трамп встречались последний раз.

Где состоится встреча Путина и Трампа на Аляске?

Главы американского и российского государств условились провести переговоры в эту пятницу на Аляске. Контакты для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между РФ и США пройдут на территории объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон. Она находится недалеко от города Анкоридж - крупнейшего населенного пункта Аляски. База, основанная 85 лет назад, является стратегическим военным объектом США. Позже ее объединили с армейским фортом Ричардсон. Теперь здесь дислоцировано 5,5 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, а также размещены эскадрильи истребителей для перехвата воздушных целей.

Площадь территории базы, расположенной в 15 км от центра Анкориджа - 26 тысяч га, что делает ее крупнейшей военной базой Аляски. Когда Трамп посещал базу в 2019 году во время предыдущего срока, он сказал, что дислоцированные там войска служат на последнем рубеже США. На объекте проживают более 30 тысяч человек, то есть примерно 10% населения Анкориджа.

Для саммита выбрана закрытая зона базы, исключающая присутствие посторонних. На время переговоров небо над Анкориджем будет перекрыто. База символична для американо-российских отношений: здесь находится военное кладбище с мемориалом союзников, где захоронены советские летчики, погибшие в 1943 году при перегонке самолетов по маршруту Аляска-Сибирь (Алсиб). Погода ожидается относительно теплая для региона - около +16C.

Последний раз Аляска становилась центром дипломатического события в марте 2021 года, когда команда по дипломатии и национальной безопасности администрации Джо Байдена встретилась в Анкоридже с представителями из Китая. Тогда китайская сторона обвинила американцев в "снисходительности и лицемерии".

© Фото: Jerzy Strzelecki/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Во сколько Путин и Трамп встретятся?

По информации из Белого дома, мероприятие пройдет по следующему расписанию:

  • 22:00 - прибытие делегаций на базу;
  • 22:30 - начало переговоров Путина и Трампа в формате тет-а-тет;
  • Около 00:00 - переговоры в расширенном формате "пять на пять" с участием ключевых министров обеих стран, за ними последует рабочий завтрак;
  • 03:45 (15 августа по Аляске) - завершение программы;
  • 04:45 - ожидаемый вылет Трампа с Аляски. 

До этого в Кремле сообщили, что переговоры стартуют в 22:30. Расхождение связано с разными протокольными подсчетами. В Кремле ожидают, что встреча займет 6-7 часов с перерывами.

Кто будет присутствовать на саммите Россия-США?

Переговоры один на один начнутся только с участием глав двух государств и их переводчиков, но в расширенном формате будут задействованы ключевые члены делегаций.

С российской стороны 

  • Глава МИД Сергей Лавров (переговорный процесс, политические аспекты), 
  • Министр обороны Андрей Белоусов (военная безопасность), 
  • Министр финансов Антон Силуанов (санкции, экономические вопросы), 
  • Помощник президента Юрий Ушаков (координация делегации), 
  • Глава РФПИ, спецпредставитель по инвестициям Кирилл Дмитриев (потенциальные экономические предложения). 

С американской стороны 

  • Госсекретарь Марко Рубио (внешняя политика), 
  • Спецпосланник по Украине Стив Уиткофф (переговорный процесс), 
  • Министр финансов Скотт Бессент (санкционное давление), 
  • Министр торговли Говард Лютник (экономические отношения), 
  • Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (безопасность, разведка). 

В делегацию США также входят административный блок (глава аппарата Белого дома с заместителями, директор по коммуникациям и личный помощник президента), а также лица, отвечающие за протокол и координацию, но в переговорах непосредственно участвовать они не будут.

Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске?

  • Геополитическая близость: Аляска - ближайшая к России территория США (расстояние до Чукотки через Берингов пролив - менее 86 км);
  • Исторический символизм: Аляска была продана Россией США 158 лет назад за $7,2 млн (на сегодняшний курс это около $162 млн). Русское влияние до сих пор заметно в регионе, что заметно по сохранившимся православным церквям и даже по русским фамилиям некоторых жителей Аляски.;
  • Политическая безопасность: США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Многие, в том числе европейские, страны в качестве площадки отвергались из-за рисков;
  • Практичность: В разгар туристического сезона база стала единственным местом на Аляске, удовлетворяющим требованиям логистики и безопасности.

Встреча была назначена после того, как Уиткофф провел, по словам Дональда Трампа, "чрезвычайно продуктивные" переговоры с российским лидером в Москве.

Когда была последняя встреча Путина и Трампа?

Предстоящая встреча Путина с Трампом станет седьмой в череде личных контактов: до Аляски лидеры двух государств виделись шесть раз в период 2017-2019 годов, все эти контакты состоялись в течение прошлого срока Трампа:

  • Июль 2017, Гамбург (G20): первая беседа (более 2 часов), договоренности по Сирии и Украине;
  • Ноябрь 2017, Дананг (APEC): краткие переговоры;
  • Июль 2018, Хельсинки: самый продолжительный саммит (4 часа), обсуждались вопросы, связанные с кризисом на Украине, санкциями и "Северным потоком-2";
  • Ноябрь 2018, Париж: краткая беседа на форуме;
  • Декабрь 2018, Буэнос-Айрес (G20): встреча "на ногах", полноценные переговоры сорвалась из-за инцидента в Керченском проливе;
  • Июнь 2019, Осака (G20): обсуждался контроль над вооружениями, Украина и другие вопросы.
  • С 2021 года (после женевской встречи Путина с Байденом) полноформатные саммиты не проводились. Для Путина это будет первый выезд в США за 10 лет (Нью-Йорк в 2015 году), а также первый визит лидера Российской Федерации на Аляску в истории.

Украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры не были приглашены на встречу в Аляске. Трамп публично отчитал Зеленского 11 августа, заявив, что тот "мог бы поехать”, но он уже был на множестве встреч за 3,5 года, но “ничего не произошло" в плане прекращения конфликта. Накануне, 13 августа, Трамп и Вэнс провели виртуальную встречу с Зеленским (из Берлина) и лидерами Германии (Мерц), Франции (Макрон), Великобритании (Стармер), Италии, Финляндии, Польши, а также главой ЕК фон дер Ляйен и генсеком НАТО Рютте. Эксперты расценили это как последнюю попытку европейцев направить переговоры на Аляске в пользу Украины.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
490 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.