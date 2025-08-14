Встреча Путина и Трампа важна для всего мира

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по словам спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева, имеет большое значение для всего мира.

Назначенная на сегодня встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится на Аляске, важна для всего мира. Такое заявление сделал спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира"

– Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель подчеркнул также важность самого факта продолжения диалога. Дмитриев также заявил, что российская сторона надеется на "очень конструктивный диалог".

Кроме того, Дмитриев обратил внимание на то, что по поводу России распространяется множество дезинформации, поэтому предстоящая встреча важна как возможность передать "прямо, четко" российскую точку зрения до Вашингтона.

Мир ждет встречи Путина и Трампа

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о потенциальных глобальных последствиях личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

"Кирилл Дмитриев выражает ту точку зрения, что постепенно Москва и Вашингтон будут двигаться в сторону реализации совместных проектов, прежде всего в освоении природных ресурсов. В этом плане встреча президентов может повлиять на мировую экономику в глобальном масштабе, поскольку подобные крупные проекты по разработке природных ресурсов, в том числе на арктическом шельфе, которые в настоящее время очень трудно осваивать, имеют для нее большое значение. Освоение ресурсов мирового океана, покрывающего 70% нашей планеты, может коренным образом изменить ситуацию в сырьевом обеспечении растущего населения Земли", - прежде всего сказал он.

"Но речь идет не только об экономике. Возможно, будут выработаны или согласованы общие принципы урегулирования конфликтов, подобных украинскому – чтобы урегулирование было представлено как совместная позиция двух крупных государств, которыми являются США и Россия. У нас есть много горячих точек, в частности, на Ближнем и Среднем Востоке. Есть проблема Тайваня, где есть потенциал столкновения двух держав – США и Китая. Следовательно, есть потребность выработать принципы, как решать серьезные конфликтные ситуации. Эти принципы могут быть применены и в отношении США и Китая, и в отношении Израиля и Ирана", - продолжил Владимир Васильев.

"Самое главное, чего могут достичь президенты на встрече в Анкоридже – отменить блоковое мышление мировой политики. Специалисты по международным отношениям много лет подчеркивают, что нельзя делить мир на блоки, как это было сформулировано после Второй мировой войны, когда возникли противостоящие друг другу НАТО и Варшавский договор. Тогда ось размежевания шла по идеологии: две системы ценностей, две политических системы. Сегодня существует иная точка зрения – мир должен быть решен как договоренности великих держав, независимо от их политического, социального и идейного устройства. Таким образом становится возможным решение любых проблем, возникающих между США и Китаем, США и Индией, США и Россией", - обратил внимание американист.

"Заметьте, все четыре страны существенно различаются по идейной составляющей, политической организации и укладу экономики. Прежде разногласия между ними предполагалось укладывать в блоковую стратегию: капитализм против социализма, но на сегодняшний день этот подход устарел. Нужно договариваться друг с другом независимо от идейной, социальной и политической организации, ведь великие державы по определению всегда будут достаточно различными в своем устройстве, а по ряду аспектов – даже полярными. Насколько удастся договориться о таком глобальном изменении подхода к выстраиванию международных отношений, нам предстоит узнать сегодня и завтра. Дорогу осилит идущий. Возможно, то, что не удавалось в 19-20 веках, получится реализовать в 21 веке", - подчеркнул Владимир Васильев.