Вестник Кавказа

Встреча с Путиным будет важна как для РФ, так и для США – Трамп

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США в предверии российско-американского саммита на Аляске отметил, что эта встреча будет иметь важное значение как для России, так и для США.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил накануне встречи с российским президентом Владимиром Путиным, что саммит будет иметь важное значение для обеих стран.

"Посмотрим, что произойдет на нашей встрече. Это будет большая встреча, я думаю, что она будет очень важна для России, она также будет очень важна для нас. Важна для нас только в том смысле, что мы спасем множество жизней"

– Трамп

Встреча назначена на 15 августа и пройдет на Аляске в городе Анкоридж.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что по итогу встречи никаких документов подписывать не планируется.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1245 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.