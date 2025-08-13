Встреча с Путиным будет важна как для РФ, так и для США – Трамп

Президент США в предверии российско-американского саммита на Аляске отметил, что эта встреча будет иметь важное значение как для России, так и для США.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил накануне встречи с российским президентом Владимиром Путиным, что саммит будет иметь важное значение для обеих стран.

"Посмотрим, что произойдет на нашей встрече. Это будет большая встреча, я думаю, что она будет очень важна для России, она также будет очень важна для нас. Важна для нас только в том смысле, что мы спасем множество жизней"

– Трамп

Встреча назначена на 15 августа и пройдет на Аляске в городе Анкоридж.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что по итогу встречи никаких документов подписывать не планируется.