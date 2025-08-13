Вестник Кавказа

Трамп оценил шансы на успех в переговорах с Путиным

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Глава Белого дома не исключает, что его встреча с президентом России окажется неудачной. По его мнению, вероятность такого сценария достаточно высока.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допускает, что его завтрашние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным могут оказаться неудачными.

Глава Белого дома отметил, что вероятность такого развития событий составляет 25%.

"Есть 25%-ный шанс того, что эта встреча окажется неудачной"

– американский лидер

Напомним, личная встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. О ее проведении стало известно после визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву. В ходе той поездки он встречался с главой российского государства.

