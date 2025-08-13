Белый дом: Трамп не хочет вводить санкции против России

Американский президент Дональд Трамп считает дипломатию приоритетом и не хочет вводить санкции в отношении России. Об этом заявили в Белом доме в преддверии его встречи с российским президентом на Аляске.

"Конечно, есть санкции и многие другие меры, которые президент мог бы применить, если бы был вынужден, но не хотел бы"

- Белый дом

В нем также сообщили, что вылет Дональда Трампа из Вашингтона на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу по местному времени. После завершения переговоров состоится общий обед с участием делегаций от РФ и США.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа в городе Анкоридж. Помимо урегулирования конфликта на Украине, лидеры могут обсудить нормализацию отношений двух стран, возобновление авиасообщения, а также снятие или смягчение санкций США в отношении России.