Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят снятие санкций с России

Помимо конфликта на Украине, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить нормализацию отношений двух стран и снятие санкций. Их встреча пройдет в эту пятницу на Аляске.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить нормализацию отношений и снятие антироссийских санкций в ходе переговоров на Аляске, сообщил журнал The Economist, ссылаясь на источники.

Уточняется, что основной темой встречи будет урегулирование конфликта на Украине, однако лидеры могут также уделить особое внимание дипломатическим и деловым отношениям между Москвой и Вашингтоном, сотрудничеству в Арктике, в том числе в сфере энергетики.

Напомним, что 15 августа крупнейший город Аляски Анкоридж примет встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон и начнется в 22:30 по мск. Во внешнеполитическом ведомстве РФ надеются, что встреча президентов положительно скажется на процессе нормализации отношений двух стран.

На саммит также прибудет глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры президентов в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

После завершения встречи на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию.