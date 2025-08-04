Евросоюз продолжит генерировать санкции против России

Лидеры стран ЕС сделали заявление о санкциях против России на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Заявление распространила 12 августа пресс-служба Еврокомиссии.
"Евросоюз в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине… ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России"
– заявление
Отметим, что в июле Европейски союз ввел 18-й пакет санкций против России.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа, провести ее планируется на Аляске.
В МИД РФ ожидают, что переговоры лидеров дадут импульс нормализации отношений Москвы и Вашингтона.