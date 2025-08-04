Вестник Кавказа

Евросоюз продолжит генерировать санкции против России

Брюссель
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
ЕС не намерен отказываться от введения новых санкций против России. Согласно заявлению лидеров Евросоюза, антироссийское санкционное давление продолжится.

Лидеры стран ЕС сделали заявление о санкциях против России на фоне предстоящей встречи президентов  РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Заявление распространила 12 августа пресс-служба Еврокомиссии.

"Евросоюз в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине… ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России"

– заявление

Отметим, что в июле Европейски союз ввел 18-й пакет санкций против России.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа, провести ее планируется на Аляске.

В МИД РФ ожидают, что переговоры лидеров дадут импульс нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

