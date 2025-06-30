Вестник Кавказа

ЕС начнет работу над 19-м пакетом санкций против РФ

Брюссель подготовит 19-й пакет санкций против РФ, а также продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Власти ЕС начнут работу над 19-м пакетом санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. 

Каллас заявила, что Брюссель не должен соглашаться на компромисс, пока не будет достигнуто "полное и безоговорочное перемирие" на Украине. 

Каллас также сообщила, что ЕС будет и дальше поддерживать Киев, а также оказывать давление на Москву. По мнению главы евродипломатии, это позволит завершить конфликт на Украине. 

Напомним, что 18 июля Брюссель одобрил 18-й пакет антироссийских санкций, направленный против нефтяного экспорта.

