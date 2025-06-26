Пашинян и Каллас обсудили сотрудничество Армении и ЕС

Армянский премьер-министр и глава евродипломатии провели встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества и другие актуальные темы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, рассказали в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата главы армянского правительства.
Они обсудили вопросы повестки отношений Армении и ЕС, возможности углубления сотрудничества в сферах права и реформ управления.
Кая Каллас передала, что ЕС с удовлетворением отмечает позитивный прогресс, зафиксированный в ходе двусторонних переговоров Баку и Еревана. По ее словам, это может послужить основой для установления стабильности и мира на Южном Кавказе.