Вестник Кавказа

Пашинян и Каллас обсудили сотрудничество Армении и ЕС

Пашинян и Каллас обсудили сотрудничество Армении и ЕС
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер-министр и глава евродипломатии провели встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества и другие актуальные темы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, рассказали в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата главы армянского правительства.

Они обсудили вопросы повестки отношений Армении и ЕС, возможности углубления сотрудничества в сферах права и реформ управления.

Кая Каллас передала, что ЕС с удовлетворением отмечает позитивный прогресс, зафиксированный в ходе двусторонних переговоров Баку и Еревана. По ее словам, это может послужить основой для установления стабильности и мира на Южном Кавказе.

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