Вестник Кавказа

Армения получит на поддержку экономики 270 млн евро от ЕС

Флаг Евросоюза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В течение нескольких лет Армения должна будет получить от ЕС 270 млн евро. Эти средства пойдут на повышение устойчивости страны в экономическом плане.

Евросоюз в 2024-2027 годах предоставит Армении 270 млн евро на повышение экономической устойчивости. Такое заявление сделала 30 июня глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она акцентировала внимание на том, что это позволит обеспечить поддержку бизнесу, улучшит взаимосвязанность между Ереваном и Брюсселем, а также поспособствует усилиям, направленным на осуществление реформ.

"Наши отношения не ограничиваются только экономикой, реализуются программы по жилищному обеспечению и социально-психологической помощи уязвимым слоям населения, включая перемещенных карабахских армян"

– глава европейской дипломатии

Напомним, Каллас прибыла в Армению в минувший уикенд. В ходе поездки она проводит встречи с руководством республики.

Ранее сегодня сообщалось, что Армения и ЕС официально начали обсуждать сотрудничество в оборонной сфере.

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