Армения начала официальные переговоры с ЕС по военным контактам

Армения и ЕС начали консультации в сфере безопасности и обороны. В Ереване назвали это важным шагом для построения отношений с Брюсселем.

Армения и Европейский союз официально начали обсуждать сотрудничество в оборонной сфере. Об этом после встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

"Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны"

– армянский министр

Он отметил, что это важный шаг для приведения рамок сотрудничества Еревана и Брюccеля в соответствие с современными вызовами и приложения дополнительных усилий для их преодоления.

Напомним, в начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, давший старт процессу вступления республики в Евросоюз.

Глава европейской дипломатии прибыла в минувшие выходные с двухдневным визитом в Армению. В программу поездки входят встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном, а также совместная пресс-конференция с главой МИД РА Араратом Мирзояном.