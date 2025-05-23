Армения начала официальные переговоры с ЕС по военным контактам

Армения и Европейский союз официально начали обсуждать сотрудничество в оборонной сфере. Об этом после встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.
"Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны"
– армянский министр
Он отметил, что это важный шаг для приведения рамок сотрудничества Еревана и Брюccеля в соответствие с современными вызовами и приложения дополнительных усилий для их преодоления.
Напомним, в начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, давший старт процессу вступления республики в Евросоюз.
Глава европейской дипломатии прибыла в минувшие выходные с двухдневным визитом в Армению. В программу поездки входят встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном, а также совместная пресс-конференция с главой МИД РА Араратом Мирзояном.