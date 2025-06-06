Пашинян признал невозможность Армении членствовать в ЕАЭС и ЕС

Никол Пашинян заявил, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС. Он добавил, что принятый закон о начале вступления в ЕС внесут вопрос в политическую повестку страны.

Армянский премьер Никол Пашинян признал невозможность своей страны быть одновременно членом ЕАЭС и Евросоюза. Он добавил, что в будущем Армении придется сделать выбор.

При этом глава кабмина страны подчеркнул важность принятия данного решения гражданами Армении под руководством правительства и парламента республики.

Он отметил, что сейчас нет строгой необходимости принимать такое решение, поэтому Армения продолжит свои демократические реформы, чтобы они максимально соответствовали стандартам ЕС.

Пашинян добавил, что данный вопрос руководство республики внесет в политическую повестку Армении тогда, когда наступит момент для принятия решения.