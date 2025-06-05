Армения не хочет отказываться от российских войск – Пашинян

Никол Пашинян заявил, что Армения не откажется от российских войск в стране. Он отметил, что приоритетом для Еревана является установление мира с соседями.

Армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что руководство страны не собирается отказываться от присутствия российских военных на своей территории.

Глава правительства заявил, что у Армении нет задачи разрыва отношений с Россией, поскольку внешняя политика Еревана сбалансирована. Он добавил, что это является стратегией Армении.

Пашинян также отметил, что в прошлом году уровень присутствия российских военных был сокращен, однако сегодня у Еревана отсутствует цель полностью прекратить их пребывание в стране.

Премьер страны напомнил о недавнем принятии парламентом Армении законе о начале членства в Евросоюзе. Он подчеркнул, что сейчас у Еревана очень тесное сотрудничество с Брюсселем.

Глава правительства сказал, что для Армении приоритетом является установление прочного и стабильного мира с соседями, что является главной задачей, над которой работают власти.