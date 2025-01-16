МИД РФ осудил работу миссии ЕС в Армении

В Азербайджане абсолютно справедливо обеспокоены по поводу деятельности так называемой "миссии ЕС" в Армении, поскольку они просто шпионят за соседними странами, заявила на брифинге Мария Захарова.

Москва осведомлена об обеспокоенности Баку, причем о справедливой обеспокоенности по поводу деятельности миссии ЕС в Армении, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Хорошо известно, чем занимаются сотрудники так называемой миссии. Они шпионят за соседними с Арменией странами. Перед Ереваном они, конечно, не отчитываются, никакой стабильности в регионе они не содействуют"

- Мария Захарова

Что касается дислоцированной в Армении российской военной базы, то она работает в соответствии с соответствующими двухсторонними соглашениями, и никаких сигналов от Еревана о ее возможном выводе не поступало.

Напомним, мы писали о том, что миссия ЕС в Армении длительное время выполняет в стране довольно странную работу – якобы патрулирует условную границу с Азербайджаном, а фактически поощряет провокации, которыми периодически занимаются армянские военные.

Сбор миссией разведданных - тоже не праздные слова: о такой "необъявленной" функции миссионеров заявлял в кулуарах XII Глобального Бакинского форума замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, который отмечал: Азербайджан и Армения уже полностью согласовали текст мирного договора, но остается ряд других важных условий, которые необходимы для мирного сосуществования на Южном Кавказе, в том числе отказ Армении от милитаризации, а также невмешательство третьих стран в события в регионе. Что касается миссии, то она как раз и несет угрозу стабильности Южного Кавказа.