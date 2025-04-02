ЕС через миссии в Армении угрожает безопасности Азербайджана – Рамид Намазов

В Баку отметили наращивание присутствия ЕС в Армении через миссии в республике, что создает угрозу для безопасности Азербайджана.

Европейский Союз к настоящему моменту развернул на территории Армении три миссии под разными названиями, две из которых представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, заявил председатель Временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против внешних вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов.

Намазов отметил, что только одна миссия функционирует на законных основаниях. Госдеятель заявил, что внешняя политика Баку не устраивает часть политических элит Евросоюза, которые под прикрытием миссий альянса создают гибридные угрозы Азербайджану.

"Две другие миссии угрожают суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Франция играет ведущую роль в миссии ЕС в Армении"

– Рамид Намазов