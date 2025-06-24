Президент Армении и глава дипломатии ЕС обсудили сотрудничество

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас находится с двухдневным визитом в Армении, в ходе которого прошла встреча с президентом страны Ваагном Хачатряном. Они обсудили сотрудничество и другие вопросы.

Президент Армении Ваагн Хачатрян принял главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая находится с визитом в Ереване, рассказала пресс-служба президента.

"Армения сегодня встала на путь, который в общем плане можно назвать путем демократии, и сотрудничество с Евросоюзом в данном контексте очень важно. Наше успешное сотрудничество охватывает почти все направления - политическое, экономическое, социальное, парламентское"

- Ваагн Хачатрян

Кая Каллас, в свою очередь, подчеркнула, что ценит сотрудничество с Арменией, отметив, что Евросоюз заинтересован в установлении устойчивого мира на Южном Кавказе.

Они также обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Ереваном и Брюсселем, возможности его расширения в сфере энергетики. Помимо этого, собеседниками подчеркнута важность формирования новых инициатив в рамках сотрудничества.

Напомним, что Кая Каллас пробудет в Армении 29 и 30 июня.