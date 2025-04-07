Вестник Кавказа

Кая Каллас посетит Армению

Кая Каллас посетит Армению
© Фото: соцсети Кайи Каллас
Глава европейской дипломатии направится с визитом Армении. Запланированы встречи с президентом страны, премьер-министром и главой МИД.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Еврокомиссии Кая Каллас посетит Армению. Ее визит состоится 29-30 июня, сообщили в офисе ЕС в стране.

Сегодня Кая Каллас проведет встречу с президентом Армении Ваагном Хачатряном и посетит штаб-квартиру миссии Евросоюза в Армении в Ехегнадзоре.

На следующий день глава европейской дипломатии встретится с представителями гражданских общественных организаций, главой МИД Армении Араратом Мирзояном и премьер-министром Николом Пашиняном.

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