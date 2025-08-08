Почему Путин и Трамп встречаются на Аляске?

Ведущий американист РАН Владимир Васильев раскрыл для "Вестника Кавказа" идейную составляющую выбора Аляски в качестве места встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По оценке эксперта, это сигнал о сближении двух государств.

Выбор Аляски в качестве места встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа имеет важный политический смысл – это объявление о намерении высшего руководства двух стран выстраивать диалог независимо от других регионов и государств. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", анализируя план встречи Путина и Трампа 15 августа, рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"В первую очередь Аляска как площадка для новых переговоров Путина и Трампа выбрана для того, чтобы подчеркнуть: происходит российско-американское сближение. Аляска ведь считается наиболее русским штатом США, это бывшая часть русской Америки. Поэтому, как раньше считалось, что Петр I прорубал окно в Европу через Балтику, так сегодня Владимир Путин прорубает окно на Запад через Аляску", – прежде всего сказал он.

"Очень важный посыл прибытия Владимира Путина на Аляску состоит в признании устаревания санкционного давления Запада на Россию. Тот факт, что российский президент будет на американской территории – это сигнал или намек, что пора снимать санкции хотя бы на личностном уровне. Ключевым российскими политическим деятелям и предпринимателям запрещено бывать в США и европейских странах, и это служит препятствием для восстановления отношений – следовательно, от этого нужно уходить. В особенности речь идет о российской бизнес-элите", – продолжил Владимир Васильев.

Кроме того, Россия хотела бы наладить контакты с США в освоении общего для двух стран региона. "Недаром помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Аляска – часть Арктики. Россия и США хотели бы разрабатывать совместные проекты в Арктике. Такие проекты существовали до 2014 года, Exxon Mobil разрабатывала большой инвестиционный проект стоимостью порядка $500 млрд по освоению нефтегазовых месторождений Карского моря. Совместная нефтедобыча в Арктике может рассматриваться очень важным, перспективным фактором усиления энергетических возможностей и США, и России", – пояснил американист.

Эксперт напомнил, что разговор о способности России и США контактировать напрямую, без третьих сторон, ведется довольно давно. "Предложение российскому президенту приехать в США показывает особую заинтересованность администрации Трампа в обеспечении максимальной конфиденциальности встречи. Сейчас в США ведется борьба между командой Трампа и "глубинным государством", которое проникло буквально всюду в американских госструктурах и всюду имеет свои уши. У меня создается впечатление, что лидеры решили пообщаться друг с другом наедине в условиях повышенной секретности", – сообщил он.

"То есть помимо публичной части встречи, где будут и предварительные заявления сторон, и итоговая совместная пресс-конференция с вопросами и ответами, по всей видимости, будет и секретная часть с не подлежащими огласке договоренностями между двумя президентами. При проведении встречи в таком отдаленном месте, как Аляска, сама атмосфера создает возможность достижения конфиденциальных договоренностей по дальнейшему развитию российско-американских отношений. И это тоже лишний раз подчеркивает намерение Трампа и Путина продолжить диалог и сближение двух государств", – подчеркнул Владимир Васильев.

"Аляска – это признак того, что стороны хотели бы упрочить свой диалог. Встречи на нейтральных площадках, как Абу-Даби и Стамбул, не имеют этой ауры сближения, так как российские и американские политики приезжают, беседуют и разъезжаются по домам, а каких-то прочных связей при этом не возникает. Аляска создает ощущение, что сегодня Америка и России должны быть в идеале как два берега у одной реки", – заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.