Аляска заявила о готовности принять встречу президентов России и США

Губернатор Аляски заявил о готовности штата принять саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее президент США сообщил, что встреча пройдет 15 августа.

Губернатор Аляски Майк Данливи сообщил о готовности американского штата встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Глава отметил, что Аляска является стратегически важным местом в мире, которое находится на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном в южной части.

Губернатор подчеркнул, что штат на протяжении веков был мостом между Россией и США и он остается воротами для дипломатии. Он добавил, что Россию от Аляски отделают всего две мили.

"Ни одно другое место не играет столь важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике"

- Майк Данливи

Ранее Трамп сообщил, что переговоры с российским лидером состоятся 15 августа на Аляске. Позже данную информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.