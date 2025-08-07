Аляска примет саммит Путина и Трампа

Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Дату и место подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе. Он отметил, что переговоры пройдут 15 августа на Аляске.

"Встреча, которую очень ждут, между мной – президентом США – президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска"

- Дональд Трамп

О предстоящих переговорах руководитель американского государства написал в соцсети Truth Social. Он также добавил, что дополнительные детали о встрече будут раскрыты позднее.

Дату и место встречи Путина и Трампа подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, переговоры пройдут на Аляске потому, что штат географически близок к России.

Представитель Кремля подчеркнул, что ближайшие дни будут посвящены "активной и напряженной проработке" деталей встречи глав государств. При этом он заявил, что процесс будет непростым.