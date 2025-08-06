Трамп поставил условие для встречи с Путиным – СМИ

Американский лидер выдвинул условие для личной встречи с президентом России. В Белом доме отмечают, что без выполнения этого условия эта встреча не состоится.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов будет провести встречу с с российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если тот проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель американской администрации, пожелавший остаться неизвестным, пишет The New York Post.

"Чтобы встреча состоялась, Путин должен встретиться с Зеленским"

– представитель администрации

Он также отметил, что место проведения переговоров пока находится на стадии согласования.

Накануне с визитом в Москву прилетал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. В ходе поездки он пообщался с президентом РФ

Владимиром Путиным. После их встречи стало известно, что стороны договорились о проведении встречи президентов в ближайшее время.