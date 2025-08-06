Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа

В администрации президента России сообщили о достижении договоренностей по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее проработка уже стартовала.

Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас стартовала проработка саммита, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа"

- Юрий Ушаков

Он уточнил, что место проведения встречи уже согласовано, однако о нем объявят несколько позже, и передал, что следующая неделя обозначена в качестве ориентира для переговоров президентов РФ и США.

О том, сколько продлится подготовка к саммиту, пока сказать трудно, добавил Ушаков.

О чем будут говорить Путин и Трамп?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об ожидаемой повестке переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе личной встречи.

"Безусловно, первой темой станет украинское урегулирование. Россия уже озвучила свою инициативу – перемирие в воздушном пространстве, также может быть объявлено перемирие по всей линии фронта на 2-4 дня, в том числе в момент встречи Путина и Трампа. Главная цель переговоров двух лидеров на этом направлении – выработать общие моменты урегулирования. РФ ранее представила меморандум Украине о перемирии, и возможно, что именно этот меморандум станет основой для переговоров Путина и Трампа", - прежде всего сказал он.

"Вторая тема связана с первой – это вопрос о легитимной власти на Украине. Может быть, он не будет поставлен прямо как задача смены украинского руководства, но стороны все равно могут проработать этот аспект урегулирования на уровне Москвы и Вашингтона, учитывая, что Киев здесь не является третьей силой. По существу, те решения, которые будут приняты в диалоге между Москвой и Вашингтоном, станут обязательными для Киева в качестве основы последующих действий Украины", - отметил Владимир Васильев.

"Помимо Украины, разумеется, Владимир Путин и Дональд Трамп будут обсуждать урегулирование двусторонних отношений России и США. Это очень важный вопрос, и президенты в состоянии договориться о его решении. Необходимо создание постоянно действующих комиссий или площадок для обсуждения различного рода вопросов, куда войдут и взаимодействие по украинскому вопросу, и гуманитарное проблемы, и совместные проекты между США и РФ в сферах техники, науки и ресурсов", - подчеркнул американист.

"Я думаю, встреча президентов придаст необходимый импульс контактам Москвы и Вашингтона, чтобы они перешли в постоянный режим и имели формат институциализированного диалога: не время от времени, а регулярно. Из российско-американского диалога нужно постепенно исключить Киев и как сторону, и как тему, ему должна быть придана подчиненная роль", - добавил Владимир Васильев.

Эксперт предположил, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Азии. "Я думаю, что наиболее вероятны арабские страны, а может быть, даже индо-тихоокеанский регион: Малайзия, Сингапур, Индокитай. Возможна и Турция, но, скорее всего, встреча состоится все-таки в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Там можно будет затронуть палестинскую проблему и другие проблемы Ближнего Востока для обмена мнениями", - заключил политолог.