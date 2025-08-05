Трамп поторопил команду с организацией своих встреч с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп потребовал у членов своей команды не тянуть с организацией его встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и просроченным украинским президентом Владимиром Зеленским.

Администрации Белого дома нужно максимально быстро организовать его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, потребовал президент США Дональд Трамп, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

"Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро"

- CNN

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Дональд Трамп хотел бы встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе. Он также хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского, написала New York Times со ссылкой на источники.

Издание передает, что американский лидер хотел бы после возможной встречи с главой российского государства провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, причем - без участия Европы.