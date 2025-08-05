Вестник Кавказа

Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе – СМИ

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп хотел бы встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе. Он также хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского.

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Издание передает, что американский лидер хотел бы после возможной встречи с главой российского государства провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского.

Как отметил один из источников, встреча Путина, Трампа и Зеленского состоится без участия Европы.

Помимо этого, газета сообщает, что Трамп заявил о своих планах во время телефонной беседы с руководителями европейских стран.

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