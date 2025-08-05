Вестник Кавказа

Трамп прокомментировал встречу Путина с Уиткоффом

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Президент США Дональд Трамп назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина, которая прошла сегодня в Москве.

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была "очень продуктивной", заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам главы государства, в ходе беседы удалось достичь серьезного прогресса. Далее Трамп сообщил, что рассказал об итогах переговоров некоторым из союзников США в Европе.

Президент США добавил, что никто не спорит с тем, что кризис по Украине должен завершиться – именно над этим, указал он, Вашингтон будет вести работу "в ближайшие дни и недели".

"Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!"

– Дональд Трамп

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