Белый дом обсудит итоги визита Уиткоффа в Россию

Администрация президента США в течение дня подведет итоги визита в РФ спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который сегодня встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американское руководство в течения дня после поездки спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию обсудит его результаты, после чего будет сделано соответствующее заявление, рассказал глава Госдепартамента США Марко Рубио.

Журналисты поинтересовались у дипломата, остаются ли в силе планы установить антироссийские санкции на этой неделе. В ответ госсекретарь сообщил, что Уиткофф летит обратно в Вашингтон, и только что с ним был проведен короткий разговор.

"У нас будут другие обсуждения в течение дня, вскоре будут сделаны заявления. Может быть, хорошие, может, и нет. Посмотрим"

– Марко Рубио

Ранее сегодня Уиткофф прилетел в Москву. Он был принят президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как "весьма полезную и конструктивную".