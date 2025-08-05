Владимир Путин принимает Стивена Уиткоффа в Кремле

В Кремле проходят переговоры российского президента Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Американский политик прибыл в Москву сегодняшним утром.

Президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча проходит в Кремле, рассказали в пресс-службе российского лидера.

Напомним, что Стивен Уиткофф прибыл в Москву сегодня утром. В аэропорту Внуково-2 его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Позже они прогулялись по парку "Зарядье" в центре столицы.

Это уже пятый визит спецпосланника американского президента в Россию с начала 2025 года. Последняя его поездка в Москву состоялась 25 апреля.

С чем в Москву прилетел Уиткофф?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Стивен Уиткофф ведет на встрече с Владимиром Путиным мягкую дипломатическую линию.

"Администрация Дональда Трампа продолжает разыгрывать довольно типичную для американцев стратегию "доброго и злого полицейских". В роли "доброго полицейского" в контактах с другими государствами выступает именно Стив Уиткофф – ближайший соратник и давний друг Трампа, девелопер из Нью-Джерси, с которым американский президент на протяжении более 20 лет играет в гольф", - прежде всего сказал он.

"В Москве Уиткофф, скорее всего, будет предлагать те или иные экономические сделки и в рамках кооперации на российско-американском переговорном треке. В обмен я думаю, Уиткофф будет просить со стороны России уступок в плане "заморозки" украинского конфликта по линии фронта. Уже неоднократно мы слышали похожие предложения со стороны Трампа и его команды – и потому вряд ли стоит ждать, что сегодня Уиткофф получит какой-то другой ответ от Кремля", - отметил Малек Дудаков.

"Какие-то жесты доброй воли теоретически Россия может исполнить, чтобы помочь Трампу в какой-то степени сохранить лицо. Он же играет роль "злого полицейского", который угрожает России тарифами и санкциями, и ему надо показывать успешность своей политики. Трамп и Уиткофф пытаются разыграть довольно простую и понятную схему давления на Москву. Я не думаю, что эта схема поможет США продвинуться в рамках переговорного трека с РФ, но отказываться от своей стратегии американцы не будут", - сообщил американист.

"Заметьте, что переговорный процесс нельзя признать полностью неудачным. Какие-то подвижки мы видим с точки зрения разрешения технических и гуманитарных вопросов. То есть диалог России и США вовсе не бессмысленный. Другое дело, что пока позиция Америки не меняется в контексте российских требований о разрешении предпосылок украинского конфликта. Американцы еще не готовы всерьез обсуждать с Москвой, как устранить первопричины конфликта", - заключил Малек Дудаков.