Вестник Кавказа

Уиткофф прибыл в Москву и прогулялся по парку Зарядье

Кремль осенью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утром в среду в Москву прибыл спецпосланник Уиткофф. В аэропорту его встретил Дмитриев, затем они прогулялись в Зарядье поблизости от Кремля.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл утром 6 августа в российскую столицу.

Самолет из США пересек границу РФ в 06:10, а чуть позже приземлился во Внуково. В международном аэропорту Уиткоффа встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Прибыв в центр Москвы Уиткофф и Дмитриев совершили прогулку в парке Зарядье, расположенном неподалеку от Кремля, сообщает ТАСС.

С начала 2025 года это пятый визит спецпосланника президента США в Россию. В последний раз Уиткофф был в Москве в середине весны - 25 апреля.

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