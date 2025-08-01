Трамп примет решение о санкциях после поездки Уиткоффа в Москву

Американский лидер заявил, что в середине этой недели в Москву может прибыть спецпосланник Уиткофф. После поездки Уиткоффа Трамп может принять решение об ужесточении санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье о вероятном визите спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию 6-7 августа.

По словам американского президента, в настоящее время Уиткофф "сфокусирован на границе" и занимается вопросами с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

"Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним"

– Трамп

К концу недели США могут расширить санкции против России, добавил Трамп. Новые ограничения могут быть введены 9 августа.

Переговоры или ультиматум?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил мнение, что Стив Уиткофф в Москве будет, скорее, действовать в формате ультиматума, а не переговоров.

"Смысл этого ультиматума будет состоять в том, что Россия должна будет оперативно согласиться или ввести режим перемирия или, по крайней мере, перевести свои действия в такое русло, чтобы перемирие было достигнуто в течение считанных дней. В противном случае США введут вторичные тарифы, вторичные пошлины. О том, что Уиткофф предпочтет ультиматум, говорит заявление Дональда Трампа о том, что две атомные подводные лодки, которые он послал в направлении РФ, прибыли в район патрулирования – это, скорее, попытка показать, что он действует ультимативно", – пояснил эксперт.

"Если ультиматумы не сработают, то возможен второй вариант, связанный с ведением переговорных процессов по принципу заключения сделки. Здесь важно, что такие переговоры потребуют определенного времени, при этом четких контуров договоренности может не быть, это именно переговорный процесс, а он не быстрый. Возможно, с этой точки зрения самое главное, сколько Уиткофф пробудет в Москве. Если он довольно быстро, в течение 1-1,5 дней завершит свой визит, тогда речь идет именно об ультимативной форме. Если визит будет продлен, то значит, что проходят какие-то переговоры", – указал он.

"Хочу обратить внимание на важный момент, что датой введения этих санкций была заявлена пятница 8 августа. Прибытие Уиткоффа в среду и четверг, 6 и 7 августа, скорее, говорит о том, что это будет попытка оказать давление, и этот визит будет ультимативным. Если бы Уиткофф, как изначально говорили, прибыл бы на выходные, то ситуация была бы иной. И вопрос в том, почему он не приехал в Москву в выходные. Отмечу, что первые сообщения СМИ были о том, что он уже в Москве, но потом, как сейчас Трамп говорит, этого не произошло. С чем это связано, не совсем понятно, может быть, российская сторона отказалась его принять в субботу и воскресенье по тем или иным причинам, – сейчас мы можем лишь гадать", – констатировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

"В целом, чем ближе визит Уиткоффа к дате, объявленной Трампом, 8 августа, тем в большей степени говорится, что это будет, скорее, ультиматум. И США, может быть, сейчас готовят какую-то форму давления, чтобы к среде-четвергу грозовые тучи, по крайней мере, медийного плана, были бы достаточно густыми и достаточно грозовыми", – предположил эксперт.

"С другой стороны, сегодня в американской политике очень большую роль играет фактор неопределенности, и планы на завтра могут быть довольно быстро изменены, поэтому некоторые моменты носят пока условный характер – они могут быть переиграны. Фактор неопределенности явно присутствует. И в этом плане многие решения, которые могут быть приняты, или заявления Трампа или Белого дома, которые последуют, могут носить сугубо импульсивный характер, которые буквально будут представлять из себя шаги по принципу "действие – реакция", то буквально есть в онлайн режиме. Поэтому они будут носить сиюминутный и не очень продуманный характер. Этот фактор мы тоже не должны сбрасывать со счетов", – заключил Владимир Васильев.