Вестник Кавказа

Трамп назвал условие для введения новых санкций против России

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп рассказал, при каком условии введет новые антироссийские санкции. Он подчеркнул, что данный вопрос напрямую связан с украинским урегулированием.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов ввести новые санкции в отношении России. Об этом он сам заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Глава Белого дома отметил, что сделает это, если перемирие с Украиной не будет достигнуто.

При этом он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин умеет обходить ограничения.

"Мы введем санкции, а он хорошо разбирается с санкциями. Он знает, как обходить санкции"

– американский лидер

Помимо этого, он рассказал, что его мнение о главе российского государства не изменилось.

"Он, безусловно, крепкий орешек, так что в этом смысле ничего не изменилось"

– Дональд Трамп

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