Стив Уиткофф едет в Россию

Трамп заявил, что Стив Уиткофф после Израиля отправится в Россию.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направится в Россию после поездки в Израиль, проинформировал американский лидер Дональд Трамп.

"Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет"

– Дональд Трамп

Вчера Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы обсудить с властями еврейского государства перспективы урегулирования в Газе. Уиткофф также намеревается посетить пункты распределения гуманитарной помощи для жителей анклава.

Напомним, что последний визит Уиткоффа в Россию пришелся на апрель, когда американский дипломат встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны тогда обсуждали урегулирование украинского кризиса.

29 июля лидер США Дональд Трамп пригрозил Москве торговыми тарифами и другими рестрикциями, если в течение 10 дней не будет достигнуто соглашение по украинскому конфликту. Однако глава Соединенных Штатов выразил сомнение в эффективности экономического воздействия.

Что обсудит Уиткофф в России?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, что на повестке встреч, которые предстоят Стиву Уикоффу, будет вопрос Украины.

"Конечно, обсуждаться будет Украина и тема вокруг Украины, которая завязана, условно говоря, на украинском конфликте, – это и урегулирование, и так называемые возможные ультиматумы", – отметил эксперт.

Он не исключил, что будут подняты и иные вопросы российско-американских отношений. "Это могут быть самые разные темы, от экономических вопросов до проблемы иранской ядерной программы", – указал политолог.

Что касается результатов, то, по словам эксперта, конкретные итоги визита Уиткоффа, скорее всего, не будут предавать огласке. "Визит это, скорее, закрытый, кулуарный. Но могут быть заявления по его итогам со сбалансированным результатом: что стороны встретились, обсудили, достигли договоренностей дальше работать по тому или иному треку", – заключил Константин Блохин.