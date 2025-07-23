Вестник Кавказа

Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров о перемирии

Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров о перемирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стив Уиткофф прибыл Израиль для обсуждения с властями еврейского государства нормализации в Газе.

Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сегодня прибыл в Израиль, где встретится с премьером страны Биньямином Нетаньяху.

Как передает Al Arabiya со ссылкой на источник, стороны намерены обсудить прекращение боевых действий в Газе, а также решение гуманитарной проблемы палестинского анклава. 

"Президент США хочет больше узнать о гуманитарной ситуации в Газе, чтобы понять, как оказать больше помощи местному гражданскому населению"

– источник Al Arabiya

Посланник Вашингтона также намерен осмотреть пункты распределения гумпомощи в регионе. 

Согласно сообщениям СМИ, в понедельник Дональд Трамп провел разговора с Биньямином Нетаньяху, в рамках которого затронул гуманитарную ситуацию в Газе.

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