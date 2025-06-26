Уиткофф обсудит завтра с Израилем и Катаром ситуацию в Газе

Спецпосланник американского лидера в ходе поездки в Италию проведет встречу с представителями Израиля и Катара. На переговорах будет обсуждаться ситуация в секторе Газа.

В четверг, 24 июля, в Риме пройдет встреча спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа с главой министерства стратегического планирования Израиля Роном Дермером и высокопоставленным представителем Катара. Об этом сообщают информированные источники портала Axios.

На встрече планируется обсудить детали возможного соглашения о прекращении огня между еврейским государством и радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.

Источники отмечают, что встреча в столице Италии – это своего рода сигнал, говорящий о том, что сделка может быть оформлена в ближайшие дни.

По их данным, если стороны достигнут ощутимого прогресса, Уиткофф после этого посетит Доху, чтобы попытаться оформить сделку.