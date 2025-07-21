Уиткофф едет в Газу договариваться о прекращении огня

В Госдепе анонсировали поездку спецпосланника президента США в район Газы. В ходе данного визита он намерен добиться прекращения огня в анклаве.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку летит в регион, чтобы попытаться добиться прекращения военных действий в секторе Газа. Об этом поведали в Госдепе США.

"В ходе моего разговора с госсекретарем он отметил, что специальный посланник Стивен Уиткофф направляется сейчас в регион, в район Газы"

– представитель Госдепа Тэмми Брюс

Она обратила внимание на то, что вместе с прекращением огня Вашингтон хочет также, чтобы в анклаве был установлен гуманитарный коридор для доставки помощи.