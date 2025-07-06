Посредники торопят ХАМАС и Израиль с заключением сделки – СМИ

Переговоры между ХАМАС и Израиль в Дохе затягиваются, что не устраивает международных посредников.

Посредники переговоров в Дохе – Катар, Египет и США – оказывают давление на Израиль и ХАМАС для скорейшего заключения сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа, передает Al Arabiya.

"Посредники давят на [стороны конфликта] для заключения соглашения по Газе в ближайшие дни"

– Al Arabiya

Сообщается, что стороны пока не пришли к согласию. ХАМАС пока не принял израильские предложения по передислокации частей ЦАХАЛ, а также настаивает на необходимости гуманитарных поставок в анклав силами структур ООН.

Ранее The Times of Israel сообщал, что переговоры между сторонами приостановились, так как представители ХАМАС не могут связаться с лидерами палестинского движения.