Израиль поразил десятки целей ХАМАС в Газе

Армия Израиля сообщила об атаке на десятки военных целей в Газе. Уничтожены заминированные здание, подземные объекты и ракетные установки.
Израильская авиация продолжает наносить удары по военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что за минувшие сутки израильские ВВС поразили десятки целей радикалов по всему анклаву. Военные уничтожили заминированные здания и подземные объекты.
Помимо этого, солдаты Израиля ликвидировали противотанковые ракетные установки. Там же добавили, что атакам подвергались вооруженные представители ХАМАС.
В пресс-службе уточнили, что на земле боевые действия с радикалами ведут сухопутные подразделения.