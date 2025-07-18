Вестник Кавказа

Израиль поразил десятки целей ХАМАС в Газе

Израиль поразил десятки целей ХАМАС в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
Армия Израиля сообщила об атаке на десятки военных целей в Газе. Уничтожены заминированные здание, подземные объекты и ракетные установки.

Израильская авиация продолжает наносить удары по военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что за минувшие сутки израильские ВВС поразили десятки целей радикалов по всему анклаву. Военные уничтожили заминированные здания и подземные объекты.

Помимо этого, солдаты Израиля ликвидировали противотанковые ракетные установки. Там же добавили, что атакам подвергались вооруженные представители ХАМАС.

В пресс-службе уточнили, что на земле боевые действия с радикалами ведут сухопутные подразделения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1180 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.