Вестник Кавказа

Переговоры ХАМАС и Израиля остановились – СМИ

Переговоры ХАМАС и Израиля остановились – СМИ
© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
The Times of Israel: представители ХАМАС не могут связаться с лидерами движения для продолжения переговоров с Израилем.

Переговоры в Дохе между ХАМАС и Израилем остановились из-за отсутствия связи с высокопоставленными представителями палестинского движения, передает The Times of Israel.

"Переговорщики ХАМАС в Дохе не могут связаться с лидерами движения в Газе с конца прошлой недели. (...) Обсуждение нового израильского предложения в ХАМАС продолжается с четверга, и группировка пока не дала ответ по нему"

– The Times of Israel

Отметим, что Тель-Авив на прошлой неделе предложил новый план передислокации подразделений ЦАХАЛ, однако ХАМАС пока не ответил на новые предложения. 

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на источники, занятие Израилем города Дейр-эль-Балах на территории анклава может негативно повлиять на продвижение диалога между сторонами.

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