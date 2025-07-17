Израиль ликвидировал трех чиновников ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ уничтожил трех чиновников ХАМАС в ходе операции в секторе Газа.
Израильские войска провели военную операцию в секторе Газа, в ходе которой ликвидировали трех членов правления ХАМАС, информирует пресс-служба ХАМАС.
"На прошлой неделе силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали террориста Бархума Шахина, ответственного за западный округ Газы подразделения общей безопасности, и террориста Ашама Царцура, главу комитета по чрезвычайным ситуациям в восточной части Газы правительства ХАМАС"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Согласно сообщениям израильской армии, уничтоженные чиновники движения проводили политику репрессий в отношении мирного населения.
ЦАХАЛ также нейтрализовал главу юридического бюро ХАМАС Фараджа аль-Аула.