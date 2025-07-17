Вестник Кавказа

Израиль ликвидировал трех чиновников ХАМАС в Газе

Израиль ликвидировал трех чиновников ХАМАС в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ уничтожил трех чиновников ХАМАС в ходе операции в секторе Газа.

Израильские войска провели военную операцию в секторе Газа, в ходе которой ликвидировали трех членов правления ХАМАС, информирует пресс-служба ХАМАС. 

"На прошлой неделе силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали террориста Бархума Шахина, ответственного за западный округ Газы подразделения общей безопасности, и террориста Ашама Царцура, главу комитета по чрезвычайным ситуациям в восточной части Газы правительства ХАМАС"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

Согласно сообщениям израильской армии, уничтоженные чиновники движения проводили политику репрессий в отношении мирного населения. 

ЦАХАЛ также нейтрализовал главу юридического бюро ХАМАС  Фараджа аль-Аула.

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