Израиль отправит друзам гумпомощь на $600 тыс

Тель-Авив поможет сирийским друзам лекарствами и продуктами. Помощь направляется по линии израильского МИД.
Израиль отправит гуманитарные грузы сирийским друзам на общую сумму порядка $600 тыс, сообщили в МИД.
"Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился о срочной передаче гуманитарной помощи друзам в Эс-Сувейде. Пакет помощи стоимостью 2 миллиона шекелей (около 600 тысяч долларов – ред.) будет включать, помимо прочего, продуктовые наборы, медицинское оборудование, аптечки первой помощи и лекарства"
– МИД Израиля
Сообщается, что Тель-Авив ранее отправлял пакет гумпомощи друзам в марте прошлого года.
Напомним, что конфликт на юге Сирии вспыхнул 13 июля, когда отряды правительственных сил столкнулись с друзами. Поддержку друзам оказывает Израиль, который нанес удары по Дамаску.