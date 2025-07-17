Вестник Кавказа

Израиль отправит друзам гумпомощь на $600 тыс

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тель-Авив поможет сирийским друзам лекарствами и продуктами. Помощь направляется по линии израильского МИД.

Израиль отправит гуманитарные грузы сирийским друзам на общую сумму порядка $600 тыс, сообщили в МИД. 

"Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился о срочной передаче гуманитарной помощи друзам в Эс-Сувейде. Пакет помощи стоимостью 2 миллиона шекелей (около 600 тысяч долларов – ред.) будет включать, помимо прочего, продуктовые наборы, медицинское оборудование, аптечки первой помощи и лекарства"

– МИД Израиля 

Сообщается, что Тель-Авив ранее отправлял пакет гумпомощи друзам в марте прошлого года. 

Напомним, что конфликт на юге Сирии вспыхнул 13 июля, когда отряды правительственных сил столкнулись с друзами. Поддержку друзам оказывает Израиль, который нанес удары по Дамаску.

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