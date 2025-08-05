Белый дом по-прежнему хочет ввести антироссийские санкции

Руководство США по-прежнему готовится ввести в пятницу 8 августа вторичные санкции, направленные против России, заявили в Белом доме. В то же время в Вашингтоне оценили как "хорошую" встречу Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

США не отказались от введения вторичных антироссийских санкций, они могут быть введены, как и планировалось, в пятницу, сообщили в Белом доме.

"По-прежнему ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу"

– представитель администрации США

В то же время в американском руководстве позитивно оценили прошедшую сегодня встречу президента РФ Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

Представитель Белого дома заявил, что переговоры "прошли хорошо".

"Российская сторона заинтересована в продолжении взаимодействия с США"

– администрация Трампа

Ранее сам президент США назвал встречу Путина и Уиткоффа очень продуктивной.