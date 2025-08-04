Вестник Кавказа

СМИ: США могут отказаться от санкций против РФ после истечения 10-дневного срока

СМИ: США могут отказаться от санкций против РФ после истечения 10-дневного срока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По данным NY Post, администрация Белого дома может не ввести антироссийские санкции после истечения 10-дневного срока, установленного президентом США Дональдом Трампом. Сообщается, что он продолжает добиваться сделки между РФ и Украиной.

Введение США санкций против России после истечения 10-дневного срока, отведенного на урегулирование конфликта на Украине, "не является неизбежным", пишет газета The New York Post (NY Post), ссылаясь на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Он считает, что американская администрация "настойчиво добивается сделки". По его словам, такой вариант развития событий был бы предпочтительным для президента США Дональда Трампа.

Напомним, что ранее Дональд Трамп обозначил 50-дневный срок на достижение договоренностей между Москвой и Киевом. В случае отсутствия результатов, он намеревается ввести пошлины в 100% в отношении России и ее торговых партнеров.

После американский лидер пересмотрел свое решение и сократил отводимый срок до 10 дней. Он считает, что Россия и Украина должны достигнуть соглашения к 8 августа.

Для обсуждения ситуации на Украине в Москву прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Сейчас он встречается с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

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