Трамп сегодня примет решение о санкциях против России

Президент США собирается в среду принять решение о возможном ужесточении антироссийских санкций. Сначала глава Белого дома хочет дождаться итогов встречи представителей двух стран.

Представители России и Соединенных Штатов проведут переговоры 6 августа, после которой американские власти примут решение о возможном усилении санкционного давления на РФ. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение"

– глава Белого дома

Трамп также прокомментировал возможность введения 100%-ных пошлин на товары из тех стран, которые продолжают закупать российские энергоносители. Он подчеркнул, что "никогда не устанавливал процент".

Ранее сегодня в Госдепе США подтвердили информацию о поездке спецпосланника президента в Москву.