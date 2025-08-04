В Госдепартаменте подтвердили визит Уиткоффа в РФ

Грядущий визит Стива Уиткоффа в Москву подтвердили в Госдепартаменте США.

Госдепартамент США подтвердил информацию о визите в РФ спецпосланника Стива Уиткоффа, который должен состояться в ближайшие дни. Однако детали предстоящего визита в Госдепе не раскрыли.

"Прежде всего президент [США Дональд Трамп], конечно, заметил [ранее], что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать"

– Госдепартамент США

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация, что самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел в сторону РФ.

Ранее о возможной поездке Уиткоффа в РФ рассказал президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, спецпосланник может прибыть в Россию 6-7 августа.