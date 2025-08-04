Вестник Кавказа

В Госдепартаменте подтвердили визит Уиткоффа в РФ

В Госдепартаменте подтвердили визит Уиткоффа в РФ
© Фото: Динара Хаирова
Грядущий визит Стива Уиткоффа в Москву подтвердили в Госдепартаменте США.

Госдепартамент США подтвердил информацию о визите в РФ спецпосланника Стива Уиткоффа, который должен состояться в ближайшие дни. Однако детали предстоящего визита в Госдепе не раскрыли. 

"Прежде всего президент [США Дональд Трамп], конечно, заметил [ранее], что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать"

– Госдепартамент США

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация, что самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел в сторону РФ. 

Ранее о возможной поездке Уиткоффа в РФ рассказал президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, спецпосланник может прибыть в Россию 6-7 августа.

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