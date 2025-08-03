Чего хотят от Палестины США, ЕС и Израиль?

Посещение Аль-Аксы израильским министром Итамаром Бен-Гвиром углубило палестинский кризис.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжает оставаться в центре международного внимания, особенно в свете недавних событий, таких как провокационный визит Бен-Гвира в мечеть "Аль-Акса". Этот шаг вызвал бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами, обострив напряженность в регионе.

Во время очередного рейда на территорию мечети Аль-Акса министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, окруженный поддерживающими 1200 гражданами Израиля, провел религиозные обряды на Храмовой горе, которая священна как для ислама, так и для иудаизма. Израильские СМИ показали видео, на которых Бен-Гвир читает молитвы из Талмуда. Этот поступок был расценен как явное нарушение давно устоявшегося статус-кво, который хоть и не запрещает посещение еврейских и мусульманских святынь Храмовой горы, но не позволяет проведение там молитв и ритуалов другой религии. В ответ на эти действия палестинский МИД выпустил предупреждение, подчеркивающее, что такие провокации "расцениваются как подготовка к организованному штурму Аль-Аксы".

Международная реакция на визит Бен-Гвира не заставила себя долго ждать, особенно в исламском мире. Министерство иностранных дел Турции осудило его, заявив, что безопасность мечети "Аль-Акса" является "главной ответственностью от имени коллективного сознания человечества". Это подчеркивает растущее недовольство стран региона по отношению к действиям Израиля, которые воспринимаются как агрессивные и угрожающие статусу исламских святынь.

Саудовская Аравия обратила внимание на произнесенные Бен-Гвиром слова во время посещения мечети, о желании построить синагогу на Храмовой горе. "Королевство подтверждает свое категорическое неприятие этих подстрекательских заявлений, а также продолжающихся провокаций израильского министра против чувств мусульман во всем мире", — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии. Эр-Рияд призвал "уважать исторический и правовой статус-кво в мечети Аль-Акса". Являющаяся официальным хранителем мечети Аль-Акса Иордания назвала выходку Бен-Гвира "недопустимой провокацией".

Ультраправое правительство Израиля не ограничивается провокационными визитами, но и предпринимает законодательные шаги по упразднению Палестины, и они поддерживаются парламентом. Недавнее голосование в Кнессете, на котором 71 депутат выразил поддержку аннексии Западного берега реки Иордан, четко показывает намерения Тель-Авива по дальнейшей экспансии. В резолюции утверждается, что Западный берег является "неотъемлемой частью территории Израиля". Это вызывает особую озабоченность палестинских властей, которые рассматривают такие шаги как угрозу своим национальным интересам и праву на самоопределение.

Европа признает Палестину?

На фоне углубления Израилем кризиса в Палестине, несколько европейских стран начали рассматривать возможность признания Государства Палестина. Среди них Франция, Великобритания и страны Северной Европы.

Как отметил Эммануэль Макрон, "признание Палестины — это шаг к поддержке справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке". Вопрос о том, смогут ли страны Европы и США совместно работать над реализацией движения к двухгосударственному решению, остается открытым, но его успех будет зависеть от готовности всех сторон к компромиссам.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни собирается представить союзникам в США, Европе и на Ближнем Востоке план по завершению войны в Газе, включающий признание Палестины. О своем решении Лондон хочет объявить в сентябре на ГА ООН, если "правительство Израиля не предпримет существенных шагов, чтобы положить конец ужасающей ситуации в секторе Газа".

Палестина поблагодарила Макрона, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре поблагодарил Стармера за его "заявление, касающееся признания Государства Палестина".

Ранее на признание Палестины решились три европейские страны - Испания, Ирландия и Норвегия.

Что будут делать США?

В отличие от европейцев, Дональд Трамп не спешит с признанием Палестины. Сначала Вашингтон хочет разобраться с гуманитарной катастрофой в Газе и установлениям там режима прекращения огня. "Я не собираюсь занимать позицию [по признанию государства Палестины]. Я сосредоточен на том, чтобы накормить людей. Это сейчас задача номер один, там много голодающих", — сказал он в конце июля. Недавно спецпосланник президента США Стив Уиткофф съездил в Израиль и Газу для продвижения перемирия.

Как сообщила The New York Times, Израиль и США разрабатывают план, согласно которому ХАМАС должен освободить всех заложников и разоружиться, в противном случае Израиль продолжит военные действия. Уиткофф заявил, что "план состоит в том, чтобы покончить с войной, а не усилить ее". Однако многие аналитики указывают на то, что такое жесткое давление на ХАМАС может только усугубить гуманитарный кризис в Газе, где ситуация уже достигла критической точки. Пока что, по информации CNN, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил решение о дальнейших военных действиях в Газе.

Как показывает история, мирный процесс на Ближнем Востоке требует не только дипломатических усилий, но и искреннего желания обеих сторон найти общий язык. В условиях, когда напряжение растет, и провокации становятся все более частыми, вопрос о будущем мира в регионе остается сложным и многоаспектным.