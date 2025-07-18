Израиль готов разрешить поставку продовольствия в Газу через частный сектор

Местные торговцы в секторе Газа могут быть задействованы для поставки продовольствия в палестинский анклав. Об этом сообщили в Израиле.

Власти Израиля намерены создать механизм для возобновления поставов в сектор Газа товаров, которые в анклаве будут распределять местные частные торговцы, информирует Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

В планах "постепенное и контролируемое возобновление ввоза грузов через частный сектор" в анклав.

"Это направлено на увеличение объемов поступающей в сектор Газа помощи и одновременное снижение зависимости от сбора помощи ООН и международными организациями"

– заявление

Израиль одобрил для работы "ограниченное число местных торговцев", они прошли проверку безопасности и отвечают "определенным критериям".

В основном в рамках механизма в сектор Газа будет поставляться продовольствие, овощи, детские питание и предметы личной гигиены. Платить за товары жители анклава смогут банковскими переводами.