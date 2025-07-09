В ХАМАС рассказали о катастрофическом голоде в секторе Газа

Блокада сектора Газа привела к критической ситуации с голодом в анклаве, сообщает ХАМАС. Радикальное движение призывает ООН и арабский мир принять меры, чтобы остановить голод в Газе.

В секторе Газа ситуация с голодом стала катастрофической на фоне продолжающейся блокады палестинского анклава Израилем, следует из заявления движения ХАМАС.

"Голод в Газе достиг катастрофического уровня из-за продолжающейся удушающей блокады со стороны сионистской армии"

– заявление

Голод используется в качестве оружия, жители Газы лишаются предметов первой необходимости, отметили в ХАМАС. Действия Израиля радикалы расценивают как геноцид, продолжающийся более 21 месяца, он "является одним из тягчайших преступлений современной истории против невинных детей и мирных жителей".

Палестинское движение призывает мировую общественность принять меры и освободить анклав из блокады.

"Мы требуем от арабо-исламских стран и ООН немедленных действий по снятию блокады, обеспечению беспрепятственного ввоза продовольственной и гуманитарной помощи, прекращению массовых убийств, геноцида и голода"

– ХАМАС

Израиль закрыл все КПП в сектор Газа, международная гуманитарная помощь не поступает в анклав с начала марта.