В ХАМАС рассказали о катастрофическом голоде в секторе Газа

В секторе Газа ситуация с голодом стала катастрофической на фоне продолжающейся блокады палестинского анклава Израилем, следует из заявления движения ХАМАС.
"Голод в Газе достиг катастрофического уровня из-за продолжающейся удушающей блокады со стороны сионистской армии"
– заявление
Голод используется в качестве оружия, жители Газы лишаются предметов первой необходимости, отметили в ХАМАС. Действия Израиля радикалы расценивают как геноцид, продолжающийся более 21 месяца, он "является одним из тягчайших преступлений современной истории против невинных детей и мирных жителей".
Палестинское движение призывает мировую общественность принять меры и освободить анклав из блокады.
"Мы требуем от арабо-исламских стран и ООН немедленных действий по снятию блокады, обеспечению беспрепятственного ввоза продовольственной и гуманитарной помощи, прекращению массовых убийств, геноцида и голода"
– ХАМАС
Израиль закрыл все КПП в сектор Газа, международная гуманитарная помощь не поступает в анклав с начала марта.