Когда закончится война в секторе Газа?

ХАМАС не планирует сдаваться на условиях Израиля и намерен добиваться "серьезной сделки" в рамках перемирия.

В ХАМАС заявили, что перемирие в секторе Газа будет достигнуто на условиях палестинского движения, заявил представитель организации Иззат ар-Ришк.

"Заявления [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху об "освобождении всех заложников и капитуляции ХАМАС" не имеют ничего общего с реальной ситуацией на местах. Газа не сдастся, и именно ХАМАС будет устанавливать свои условия"

– Иззат ар-Ришк

По словам ар-Ришка, единственный путь к нормализации лежит через "серьезную сделку" с ХАМАС. Представитель радикальной организации отметил, что Тель-Авив так и не смог вызволить заложников в ходе военной операции.

Ранее в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили о намерении Тель-Авива договориться с ХАМАС до конца недели. Израильский политик снова подчеркнул, что одной из главных целей Тель-Авива является ликвидация военного и административного потенциала ХАМАС в Газе.