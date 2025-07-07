Нетаньяху и Трамп провели еще одну встречу в Белом доме

В Белом доме состоялась вторая встреча израильского премьера Нетаньяху и президента США Трампа. Главными темами беседы стали освобождение заложников в Газе и Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Она продлилась около полутора часов. На ней также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнса.

В ходе видеообращения, распространенного его канцелярией Биньямин Нетаньяху заявил, что они обсудили усилия по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников.

"Мы сосредоточились на усилиях по освобождению заложников. Мы не оставляем этого ни на мгновение"

- Биньямин Нетаньяху

Еще одной темой разговора, по словам главы израильского правительства, стали "последствия и возможности великой победы" над Ираном. Он считает, что сейчас открываются новые перспективы для расширения "Авраамовых соглашений", в которых говорится о нормализации отношений стран Ближнего Востока с Израилем.

"Мы интенсивно работаем над этим"

- Биньямин Нетаньяху

Напомним, что первая встреча Нетаньяху и Трампа прошла 7 июля.