Вестник Кавказа

Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Израильский премьер номинировал президента США на премию мира. Об этом Нетаньяху сообщил Трампу лично в ходе встречи в Вашингтоне.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках встречи с президентом США Дональда Трампа в Вашингтоне проинформировал главу Белого дома о его номинации на Нобелевскую премию мира.

"Хочу передать вам письмо, которое я направил в Нобелевский комитет. Оно номинирует вас на премию мира. Вы заслуживаете ее и должны ее получить"

– Нетаньяху

По словам премьера Израиля, он высоко ценит усилия Трампа по "достижению мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке".

Отметим, что это не первое номинирование американского лидера на премию мира с начала года. Он уже был выдвинут за усилия в прекращении конфликта между Индией и Пакистаном, между Ираном и Израилем.

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